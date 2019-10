It's time for climate action!

Mettez du vert dans votre portefeuille actions



Un investissement responsable dans les entreprises offrant des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique.



Les études montrent l’impact considérable du réchauffement de la Terre sur l’écosystème, l’économie, la société et l’ensemble des activités humaines. Ces effets sont une réalité : en 2018, 62 millions de personnes ont été victimes des phénomènes météorologiques extrêmes ; les deux seuls ouragans Florence et Michael ont causé des dégâts évalués à 49 milliards de dollars (Organisation météorologique mondiale) ; chaque année, ce sont 7 millions de personnes qui meurent des conséquences de la pollution atmosphérique (Organisation Mondiale de la Santé). Et ce ne sont que 3 exemples parmi des dizaines d’autres !

En tant qu’investisseurs responsables, nous avons tous un rôle clé à jouer dans le financement de la transition vers une économie bas carbone.

Fort de ses 20 ans d’expérience en analyse ESG (Environnementale, Sociale, Gouvernance) et de son expertise en gestion thématique, Candriam lance un nouveau compartiment « ESG Climate Action » au sein de la SICAV de droit luxembourgeois Candriam SRI, qui investit dans les sociétés innovantes, offrant des solutions concrètes pour lutter contre le changement climatique.



Pourquoi investir dans le compartiment « ESG Climate Action » de la SICAV Candriam SRI ?





Des opportunités d’investissement

Energies renouvelables, réseaux et compteurs intelligents, matériaux isolants, véhicules électriques, recyclage, bâtiments intelligents … Les solutions et moyens pour atténuer les causes du changement climatique et pour s’adapter à ses conséquences ne cessent de se développer, partout dans le monde, et dans tout type d’industrie.

Un potentiel de performance à long terme

Ces entreprises qui sauront relever les défis environnementaux en apportant des solutions concrètes au changement climatique verront leur activité se développer à long terme. Notre stratégie est de sélectionner les entreprises gagnantes de demain car en mesure de tirer parti des défis du changement climatique via leurs produits, services ou technologies.

Il est urgent d’agir

L’urgence est déjà là. Aujourd’hui, la température de la planète est supérieure de 0,9°C à celle de l’ère préindustrielle quand l’accord de Paris sur le climat de 2015 vise à maintenir le réchauffement sous la barre des 2°C d’ici à 2100.

Soyez acteurs en participant aux solutions

Via votre investissement, vous participez au financement de solutions pour réduire les émissions de CO2 et s’adapter au changement climatique.





Principaux risques



Pour bien comprendre le profil de risque du fonds, nous conseillons aux investisseurs de lire attentivement le prospectus et la description des risques sous-jacents du fonds :

risques de perte en capital,

actions,

change,

pays émergents,

liquidité,

concentration,

produits dérivés,

actions A chinoises,

facteurs externes,

contrepartie et de couverture des Classes d’actions.

La valeur de l’investissement peut diminuer en raison notamment de l’exposition du fonds aux principaux risques mentionnés dans le prospectus du fonds et le Document «Information Clés pour l'Investisseur».

La Valeur nette d’inventaire du fonds sera publiée sur le site web de Candriam.





La différence de Candriam





Une stratégie unique

Notre stratégie environnementale ne se contente pas d’exclure les entreprises fortement émettrices de CO2. Nous investissons UNIQUEMENT dans les entreprises dont le cœur d’activité a un impact positif TANGIBLE et direct dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Une analyse fondamentale financière et ESG intégrée

Notre processus strict d’investissement permet de sélectionner des entreprises de qualité apportant des solutions concrètes pour lutter contre le changement climatique et favorisant les bonnes pratiques ESG aux niveaux opérationnel et managérial avec leurs parties prenantes (investisseurs, employés, clientèle, fournisseurs…).

Une expertise pluridisciplinaire

Un comité spécifique de quatre personnes dédié à la gestion du fonds s’appuie sur nos sept analystes financiers et équipe de 35 experts ESG aux savoir-faire complémentaires.